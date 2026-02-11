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Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?

Der er to muligheder for indstilling af hastigheden. Du kan vælge indstillingen for lav hastighed eller høj hastighed ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at skubbe skyderen til hastighedsregulering op. 

Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen én gang, starter Philips Epilator på en indstilling med høj hastighed (indstilling II). Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter hastighedsindstillingen til lav hastighed (indstilling I). Når du trykker på on/off-knappen tredje gang, slukkes epilatoren.

Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE709/00, BRE749/00, BRE738/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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