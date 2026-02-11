Philips-support Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?

Der er to muligheder for indstilling af hastigheden. Du kan vælge indstillingen for lav hastighed eller høj hastighed ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at skubbe skyderen til hastighedsregulering op.



Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen én gang, starter Philips Epilator på en indstilling med høj hastighed (indstilling II). Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter hastighedsindstillingen til lav hastighed (indstilling I). Når du trykker på on/off-knappen tredje gang, slukkes epilatoren.

Series 2000-, Series 4000-epilatorer Epilatoren er udstyret med to hastighedsindstillinger. Når du bruger shaverhovedet, er der kun én hastighedsindstilling. Denne indstilling er den mest velegnede til barbering. Series 8000-, 9000-, 9900-epilatorer Når du trykker på on/off-knappen, begynder epilatoren at køre med den højeste hastighed. Hvis du trykker på on/off-knappen igen, begynder epilatoren at køre med den laveste hastighed. Brug den lavere hastighed til områder med sparsom hårvækst, svært tilgængelige steder og til områder med knogler tæt på hudens overflade, f.eks. ankler og knæ.