Hvordan ændrer jeg hastighedsindstillingerne på min Philips Epilator?

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Der er to muligheder for indstilling af hastigheden. Du kan vælge indstillingen for lav hastighed eller høj hastighed ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at skubbe skyderen til hastighedsregulering op.
Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen én gang, starter Philips Epilator på en indstilling med høj hastighed (indstilling II). Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen igen, skifter hastighedsindstillingen til lav hastighed (indstilling I). Når du trykker på on/off-knappen tredje gang, slukkes epilatoren.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE709/00, BRE749/00, BRE738/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›