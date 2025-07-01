Hvordan får jeg HomeID-appen?

Hvis du ofte oplever, at din HomeID-app går ned, kan du prøve følgende muligheder en efter en: 1. Luk og genstart HomeID-appen. 2. Sørg for, at du har installeret den seneste version af HomeID-appen. Søg efter opdateringer i App Store. 3. Genstart telefonen. 4. Tøm cachen på din telefon (Indstillinger (Settings)/HomeID/Tøm cache (Empty Cache)) 5. Som en sidste mulighed kan du fjerne og geninstallere HomeID-appen Hvis intet af ovenstående virkede, bedes du kontakte din lokale Philips-kundesupport.
Apple iOS NutriU-appen er kompatibel med Apple iPhones. Du skal som minimum have iOS 14.0 installeret.
Android Hvis du bruger en Android Smart-enhed, skal du bruge minimum Android 9.0.
Appen kan også køre på tablets, men da den er designet til smartphones, kan du muligvis ikke se den korrekt på en tablet.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›