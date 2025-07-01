Philips-support Hvordan får jeg HomeID-appen?

Hvis du ofte oplever, at din HomeID-app går ned, kan du prøve følgende muligheder en efter en:

1. Luk og genstart HomeID-appen.

2. Sørg for, at du har installeret den seneste version af HomeID-appen. Søg efter opdateringer i App Store.

3. Genstart telefonen.

4. Tøm cachen på din telefon (Indstillinger (Settings)/HomeID/Tøm cache (Empty Cache))

5. Som en sidste mulighed kan du fjerne og geninstallere HomeID-appen

Hvis intet af ovenstående virkede, bedes du kontakte din lokale Philips-kundesupport.

Krav til smartphone og tablet Apple iOS

NutriU-appen er kompatibel med Apple iPhones. Du skal som minimum have iOS 14.0 installeret.



Android

Hvis du bruger en Android Smart-enhed, skal du bruge minimum Android 9.0.



Appen kan også køre på tablets, men da den er designet til smartphones, kan du muligvis ikke se den korrekt på en tablet.