Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?

Philips OneBlade Intimate-skær giver en tæt barbering og reducerer samtidig risikoen for rifter og snitsår.



Gode råd om barbering til mænd: Når du barberer skrotum, er det vigtigt at bruge fingrene på din frie hånd til at sprede huden og holde den så stram som muligt. Dette giver en glat overflade, som skæret kan glide hen over, hvilket giver en mere effektiv og glat barbering og reducerer risiko for snitsår. Barber skrotum ét område ad gangen, og sørg for at holde huden så stram og rynkefri som muligt.



Gode råd om barbering til kvinder: Når du barberer indersiden af de ydre kønslæber, skal du sørge for at strække de ydre kønslæber, så skæret ikke kan komme i kontakt med de indre kønslæber. Beskyt de indre kønslæber med din frie hånd.



Følg nedenstående trin for at barbere dig med tilbehøret til beskyttelse af huden:



1. Sæt Intimate-klingen på OneBlade-håndtaget.

2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet.

3. Med din frie hånd skal du trække i et lille hudområde med to fingre for at strække huden ud og få hårene til at stå oprejst. Anbring kun skæret på fuldstændig strakt hud. Se tip ovenfor for at få mere at vide.

4. Sørg for, at skæret er i fuld kontakt med huden og ikke holdes i en vinkel.

5. Bevæg apparatet langsomt med et let tryk. Mens du fortsætter, skal du sørge for, at huden forbliver strakt, så længe du barberer dig.



Når du er færdig med barberingen, skal du slukke for apparatet og rengøre det grundigt.



Se det ofte stillede spørgsmål Hvordan rengør jeg min OneBlade? for at få detaljerede instruktioner.

