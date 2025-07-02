Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?

Du kan bruge Philips OneBlade til at trimme, barbere og style kropsbehåring, også på intime områder. Hvis du vil barbere større områder på kroppen, f.eks. ben, arme eller torso, kan du bruge dit almindelige OneBlade-skær med alle typer tilbehør. Til trimning samt barbering af følsomme områder som f.eks. lysken eller armhulerne skal du bruge det tilbehør, der er beskrevet nedenfor.
Tip: Du kan købe et OneBlade-kropssæt i vores onlinebutik. Sættet til kroppen er kompatibelt med alle OneBlade-modeller, herunder OneBlade Pro og OneBlade Norelco.
Bemærk: Philips OneBlade er designet til at trimme og barbere ansigts- og kropsbehåring. Den er ikke beregnet til trimning eller barbering af håret på hovedet (hovedbund). Se Philips' udvalg af hårklippere og multigroomere for at finde et produkt, der egner sig til hovedhår.
Philips OneBlade Intimate-skær giver en tæt barbering og reducerer samtidig risikoen for rifter og snitsår.
Gode råd om barbering til mænd: Når du barberer skrotum, er det vigtigt at bruge fingrene på din frie hånd til at sprede huden og holde den så stram som muligt. Dette giver en glat overflade, som skæret kan glide hen over, hvilket giver en mere effektiv og glat barbering og reducerer risiko for snitsår. Barber skrotum ét område ad gangen, og sørg for at holde huden så stram og rynkefri som muligt.
Gode råd om barbering til kvinder: Når du barberer indersiden af de ydre kønslæber, skal du sørge for at strække de ydre kønslæber, så skæret ikke kan komme i kontakt med de indre kønslæber. Beskyt de indre kønslæber med din frie hånd.
Følg nedenstående trin for at barbere dig med tilbehøret til beskyttelse af huden:
1. Sæt Intimate-klingen på OneBlade-håndtaget. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for apparatet. 3. Med din frie hånd skal du trække i et lille hudområde med to fingre for at strække huden ud og få hårene til at stå oprejst. Anbring kun skæret på fuldstændig strakt hud. Se tip ovenfor for at få mere at vide. 4. Sørg for, at skæret er i fuld kontakt med huden og ikke holdes i en vinkel. 5. Bevæg apparatet langsomt med et let tryk. Mens du fortsætter, skal du sørge for, at huden forbliver strakt, så længe du barberer dig.
Når du er færdig med barberingen, skal du slukke for apparatet og rengøre det grundigt.
Se det ofte stillede spørgsmål Hvordan rengør jeg min OneBlade? for at få detaljerede instruktioner.
Når du trimmer og barberer følsomme områder, skal du sørge for at rengøre håret, før du begynder. Beskyttelse af følsom hud giver en tæt barbering og reducerer samtidig risikoen for rifter og snitsår.
Sådan bruges beskyttelse af følsom hud:
1. Fastgør kappen til følsom hud på skæret på din enhed ved at trykke let, indtil den klikker på plads.
2. Lav jævne, rolige bevægelser med din OneBlade. Bevæg shaveren frem og tilbage for at sikre, at du fanger de hår, der vokser i forskellige retninger. Stræk om nødvendigt huden ud med den frie hånd for at barbere rynkede områder som f.eks. pungen.
3. Når barberingen er færdig, skal du fjerne tilbehøret fra apparatet. Skyl og rengør både tilbehøret og OneBlade med lunkent vand.
Kropskammen trimmer kropshåret til en længde på 5 mm. Af hygiejniske årsager må den samme kam ikke bruges på ansigtet og andre kropsdele.
Sådan bruges kropskammen:
1. Sæt kropskammen fast på skæret på din OneBlade med et let tryk, indtil den klikker på plads. 2. Barber dig med kropskammen påsat. Klip mod hårenes vækstretning for at opnå den bedste ydeevne. 3. Når barberingen er færdig, skal du fjerne tilbehøret fra apparatet. Skyl og rengør både tilbehøret og OneBlade med lunkent vand.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:QP1924/20 , QP2724/23 , QP1424/65 . Klik her for at vise flere produktnumre ›