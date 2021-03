Når ikonet for AquaClean-filteret begynder at blinke orange, betyder det, at du skal udskifte filteret.

Så længe det blinker, kan du udskifte filteret uden først at skulle afkalke maskinen.

Hvis du ikke udskifter AquaClean-vandfilteret, slukker den orange indikator på et tidspunkt. I det tilfælde skal du først afkalke maskinen, før du udskifter vandfilteret. Maskinen skal nemlig være fri for kalkaflejringer, før du begynder at bruge AquaClean-filteret.