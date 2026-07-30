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Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?

Når du registrerer en Sonicare-tandbørste, kan du kontrollere, om der er specialtilbud, du kan benytte dig af. Du kan registrere din tandbørste på Philips.com eller i Sonicare-appen. Du kan kun registrere din tandbørste via appen, når du har en tandbørste, som kan bruges sammen med en app.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX8311/11 , HX9815/98 , HX9815/92 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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