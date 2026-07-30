Philips-support Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?

Når du registrerer en Sonicare-tandbørste, kan du kontrollere, om der er specialtilbud, du kan benytte dig af. Du kan registrere din tandbørste på Philips.com eller i Sonicare-appen. Du kan kun registrere din tandbørste via appen, når du har en tandbørste, som kan bruges sammen med en app.

Registrer dit produkt på Philips.com Log på din My Philips-konto, eller opret en ny konto. Når du er logget på, skal du klikke på "Register your product" og følge instruktionerne. Registrer dit produkt i Sonicare-appen Log på din My Philips-konto i appen. Tilknyt tandbørsten til appen med Bluetooth. Når forbindelsen er oprettet, skal du klikke på de tre prikker i nederste højre hjørne. Vælg "My Products" i menuen. Klik på "Register my product", og følg instruktionerne.