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Hvordan rengør og desinficerer jeg min Philips Avent-brystpumpe?

Rengør pumpen før første brug og efter hver pumpesession, især dele, der kommer i kontakt med bryst og modermælk.

Kontrollér de anbefalede rengørings- og desinfektionsmetoder for din pumpemodel nedenfor.

Bemærk: Du behøver ikke at desinficere dele, der ikke kommer i kontakt med bryst og modermælk. Du kan rengøre motorenheden og strømadapteren til elektriske pumper ved at tørre dem af med en blød, fugtig klud. Hvis brystpumpen indeholder silikoneslanger, skal de altid holdes tørre for at forhindre, at der trænger væske ind i motorenheden.

Se disse videoer for at få mere at vide om de rigtige trin til rengøring af brystpumpen.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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