Philips-support Hvordan rengør og desinficerer jeg min Philips Avent-brystpumpe?

Rengør pumpen før første brug og efter hver pumpesession, især dele, der kommer i kontakt med bryst og modermælk.

Kontrollér de anbefalede rengørings- og desinfektionsmetoder for din pumpemodel nedenfor.

Bemærk: Du behøver ikke at desinficere dele, der ikke kommer i kontakt med bryst og modermælk. Du kan rengøre motorenheden og strømadapteren til elektriske pumper ved at tørre dem af med en blød, fugtig klud. Hvis brystpumpen indeholder silikoneslanger, skal de altid holdes tørre for at forhindre, at der trænger væske ind i motorenheden.

Se disse videoer for at få mere at vide om de rigtige trin til rengøring af brystpumpen.

Bærbar og elektrisk Philips Avent Natural Care-brystpumpe Se, hvordan du holder brystpumpen ren og klar til næste pumpning. Rengøring med en sterilisator Se, hvordan du holder din håndfri og bærbare brystpumpe ren og desinficerer den i en sterilisator. Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe Se denne video for at få mere at vide om de rigtige trin til rengøring af din håndfri pumpe. Philips Avent enkelt/dobbelt elektrisk brystpumpe (alle modeller) Se, hvordan du rengør og desinficerer din Philips Avent enkelte eller dobbelte elektriske brystpumpe med denne nyttige video. Philips Avent Essential manuel brystpumpe Se denne animation for at få mere at vide om, hvordan du rengør og desinficerer din Essential manuelle brystpumpe. Philips Avent Essential elektrisk brystpumpe Få mere at vide om, hvordan du rengør og desinficerer din Essential elektriske brystpumpe. Vigtigt: For at opnå den bedste hygiejne skal du lægge brystpumpens dele i blød samt vaske og skylle dem i en separat skål.