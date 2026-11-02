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Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?

Alle Philips-vådstøvsugere indeholder en vandtank og mikrofiberpuder. For optimal opbevaring efter brug skal du følge nedenstående trin (trinnumre svarer til de viste illustrationer).

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC8349/01, XC8347/01, XC8147/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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