Philips-support Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?

Alle Philips-vådstøvsugere indeholder en vandtank og mikrofiberpuder. For optimal opbevaring efter brug skal du følge nedenstående trin (trinnumre svarer til de viste illustrationer).

Rengøringsinstruktioner: Adskil puden fra vandtanken. Det giver puden mulighed for at tørre helt. Tøm vandtanken helt. Fyld frisk vand i tanken. Luk låget til beholderen godt til. Ryst beholderen for at fjerne eventuelt resterende rengøringsmiddel. Tøm vandtanken igen. Når tanken er tømt, skal låget holdes åben, så eventuelt overskydende vand kan fordampe. Lufttør rensepuden, og opbevar vandtanken med åbent låg. Når puden er helt tør, skal den opbevares ved siden af vandtanken. For at sikre, at puden forbliver tør under opbevaring, skal den forblive adskilt fra tanken.