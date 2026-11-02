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Gratis fragt fra 300 DKK
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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC8349/01, XC8347/01, XC8147/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?