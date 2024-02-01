Philips-support Hvordan udskifter jeg skæret på min Philips OneBlade korrekt?

Du kan hurtigt udskifte skæret på din OneBlade, når det ikke længere barberer effektivt, ved at følge instruktionerne nedenfor.



Der findes en video nederst i denne artikel, som kan give yderligere vejledning.

Modeller uden knap til frigørelse af skæret Fastgør skæret på håndtaget ved at trykke på begge kanter af skæret og indsætte det i håndtaget, indtil det klikker på plads. Skæret fjernes fra håndtaget ved at trykke på begge kanter af skæret og løfte det af håndtaget. Modeller med knap til frigørelse af skæret Sluk for OneBlade, skub forsigtig skærets frigørelsesknap opad, mens du holder skæret på begge sider. Bortskaf det brugte skær på korrekt vis. Tag det nye skær ud af emballagen. Vær opmærksom på, at skærets kanter er skarpe. Hold det nye skær i begge sider, og tryk det ind i håndtaget, indtil du hører et "klik". Video: Sådan udskifter du skæret på din Philips OneBlade Den første viste model har ikke en knap til frigørelse af skæret. Den anden viste model har en knap til frigørelse af skæret.