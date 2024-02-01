ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Hvordan udskifter jeg skæret på min Philips OneBlade korrekt?

Du kan hurtigt udskifte skæret på din OneBlade, når det ikke længere barberer effektivt, ved at følge instruktionerne nedenfor.

Der findes en video nederst i denne artikel, som kan give yderligere vejledning.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1324/20 , QP2834/23 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted