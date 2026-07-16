Philips-support Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?

Du kan opbevare modermælk i køleskabet (under 4 °C) i op til 4 dage eller i fryseren (under -18 °C) i 6-12 måneder ved brug af en Philips Avent-flaske, en opbevaringskop eller en opbevaringspose til modermælk. Til langtidsopbevaring anbefales dybfrysning (under -20⁰C) på det kraftigste.

Se nedenfor for anbefalede opbevaringstemperaturer, og hvor du kan købe opbevaringstilbehør

Anbefalede opbevaringstemperaturer for mælk Sted Temperatur Maksimal opbevaringstid Rum Op til 25 °C (77 °F) 4 timer Køleskab < 4 °C (40 °F) 4 dage Fryser < -18 °C (0 °F) (jo koldere jo bedre) 6-12 måneder Kilde: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Her kan du købe tilbehør til opbevaring af mælk Du kan bestille flasker, kopper til opbevaring af modermælk online på Dele og tilbehør eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter for at få hjælp.