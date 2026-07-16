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Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?

Du kan opbevare modermælk i køleskabet (under 4 °C) i op til 4 dage eller i fryseren (under -18 °C) i 6-12 måneder ved brug af en Philips Avent-flaske, en opbevaringskop eller en opbevaringspose til modermælk. Til langtidsopbevaring anbefales dybfrysning (under -20⁰C) på det kraftigste.

Se nedenfor for anbefalede opbevaringstemperaturer, og hvor du kan købe opbevaringstilbehør

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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