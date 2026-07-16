Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?

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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Du kan opbevare modermælk i køleskabet (under 4 °C) i op til 4 dage eller i fryseren (under -18 °C) i 6-12 måneder ved brug af en Philips Avent-flaske, en opbevaringskop eller en opbevaringspose til modermælk. Til langtidsopbevaring anbefales dybfrysning (under -20⁰C) på det kraftigste.
Se nedenfor for anbefalede opbevaringstemperaturer, og hvor du kan købe opbevaringstilbehør
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Klik her for at vise flere produktnumre ›