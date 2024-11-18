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Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?

Du kan ændre intensiteten af din Sonicare-tandbørste på håndtaget eller i appen. Se de forskellige måder, hvorpå du kan ændre intensiteten af din Sonicare-tandbørste, nedenfor.  

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX7421/14, HX7423/12, HX7423/11. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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