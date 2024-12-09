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Hvordan fastgør jeg tilbehør på min Philips OneBlade?

Se oplysningerne nedenfor for at finde ud af, hvordan du fastgør eller fjerner kamme, kapper og andet tilbehør fra din Philips OneBlade.

Godt at vide: Teknikkerne til at fastgøre og fjerne kamme og kapper er de samme, uanset hvilken OneBlade-model du har (herunder varianter, der ikke er vist på billedet nedenfor).

Hvordan fastgør jeg tilbehør på min Philips OneBlade?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1324/20 , QP2834/31 , QP6652/61 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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