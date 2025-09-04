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Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?

Epilatorer og ladyshavere fra Philips kan bruges på våd eller tør hud til at fjerne hår fra kroppen, herunder ben, arme, armhuler og bikiniområdet. Oplysningerne nedenfor beskriver fordelene ved hver metode og giver generelle tips til brug.  

Bemærk: Epilering er ikke egnet til det intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber). Brug kun en trimmer eller shaver på dette område med trimmerkammen påsat.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL127/00, BRL149/00, BRL129/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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