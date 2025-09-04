Philips-support Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?

Epilatorer og ladyshavere fra Philips kan bruges på våd eller tør hud til at fjerne hår fra kroppen, herunder ben, arme, armhuler og bikiniområdet. Oplysningerne nedenfor beskriver fordelene ved hver metode og giver generelle tips til brug.

Bemærk: Epilering er ikke egnet til det intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber). Brug kun en trimmer eller shaver på dette område med trimmerkammen påsat.



Inden du starter Apparater, der kan bruges under bruseren, giver et behageligt resultat både i og uden for bruseren. Disse produkter er vandtætte, så de også kan bruges og skylles med vand.

Det er vigtigt at kontrollere apparatets hoved for at sikre, at det ikke er snavset, beskadiget eller slidt. Et defekt hoved på apparatet vil reducere produktets ydeevne. Hvis det er beskadiget, skal det straks udskiftes.

Brug apparatet på ren hud. Vi anbefaler, at du eksfolierer din hud en dag eller to, før du epilerer eller barberer dig. Dette fjerner den døde hud omkring hårsækkene, gør det nemmere at fjerne hår og reducerer risikoen for indgroede hår.

Tør brug Vi anbefaler, at de fleste produkter bruges under tørre forhold, da vådt hår har tendens til at klæbe mere til huden.

Hvis du er på udkig efter en hurtig behandling eller en behandling, mens du er på farten, kan du også prøve at bruge apparatet på tør hud. Sørg for, at huden er ren og helt tør, før du bruger apparatet.

Våd brug Du kan bruge apparatet på våd hud for at få en behagelig fornemmelse og opnå jævne bevægelser. Under våd brug skal du skylle hovedet regelmæssigt for at fjerne hår og sikre, at apparatet fortsat glider jævnt hen over huden. Sørg for, at huden er helt våd. Tag i betragtning, at våde hår har tendens til at klæbe mere til huden, så ydeevnen kan være bedre på tør hud. Dup forsigtigt huden tør efter brug. Generelle råd Trim længere hår før barbering eller epilering for at opnå optimale resultater.

Det er vigtigt at sikre, at skær- eller epilatorhovedet ikke er snavset, beskadiget eller slidt. Hvis det er beskadiget, skal det straks udskiftes.

Rens huden, før du begynder din behandling.

Vi anbefaler, at du eksfolierer din hud en dag eller to før epilering for at fjerne den døde hud omkring hårsækkene og gøre det nemmere at fjerne hår.

Forsøg at undgå at "overdrive" et område. Gå ikke over det samme sted for mange gange.

Dup din hud tør efter hårfjerning i badet eller under bruseren. Dette forårsager mindre irritation end gnidning.

Som efterbehandling kan du påføre en (alkoholfri) creme/lotion med aloe vera eller en fugtighedscreme for at opnå en afkølende og lindrende virkning.

Epilér om aftenen, så huden kan falde til ro om natten, og du har glatte ben dagen efter.