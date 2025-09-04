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Epilatorer og ladyshavere fra Philips kan bruges på våd eller tør hud til at fjerne hår fra kroppen, herunder ben, arme, armhuler og bikiniområdet. Oplysningerne nedenfor beskriver fordelene ved hver metode og giver generelle tips til brug.
Bemærk: Epilering er ikke egnet til det intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber). Brug kun en trimmer eller shaver på dette område med trimmerkammen påsat.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL127/00, BRL149/00, BRL129/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan oplader jeg min Philips-ladyshaver?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?