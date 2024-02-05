Philips-support Hvordan forbereder jeg min Philips Avent-flaske og -sut til første brug?

Rengør alle dele grundigt før første brug og efter hver efterfølgende brug for at sikre god hygiejne. Adskil alle dele efter hver madning, og vask dem i varmt sæbevand. Sørg for, at eventuelle madrester er fjernet, og skyl derefter grundigt. Hvis du bruger en børste til at rengøre spidsen af sutten, skal du rengøre den så forsigtigt som muligt for at undgå skader.



Steriliser de rengjorte dele med en Philips Avent-sterilisator, eller kog dem i vand i 5 minutter.