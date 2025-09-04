Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?

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Din Philips-ladyshaver kræver regelmæssig rengøring for at fungere korrekt. Hår eller snavs kan sætte sig fast i enheden og påvirke dens ydeevne. Rengør grundigt efter hver brug, og skyl hår og snavs grundigt af efter brug. Beskyt folien ved at sætte et dæksel eller en kam på under opbevaring.
Rengøringsredskaber som f.eks. børster, håndklæder osv. eller kemiske væsker kan forårsage tidlig visuel slitage.
Bank ikke folien mod en hård overflade som f.eks. vasken for at rengøre eller tørre den. Dette kan beskadige enheden.
Følg anvisningerne til rengøring nedenfor:
Se videoen nedenfor for at få flere oplysninger om rengøring og vedligeholdelse af din ladyshaver.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL129/00, BRL149/00, BRL128/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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