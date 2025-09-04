Philips-support Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?

Din Philips-ladyshaver kræver regelmæssig rengøring for at fungere korrekt. Hår eller snavs kan sætte sig fast i enheden og påvirke dens ydeevne. Rengør grundigt efter hver brug, og skyl hår og snavs grundigt af efter brug. Beskyt folien ved at sætte et dæksel eller en kam på under opbevaring.



Rengøringsredskaber som f.eks. børster, håndklæder osv. eller kemiske væsker kan forårsage tidlig visuel slitage.



Bank ikke folien mod en hård overflade som f.eks. vasken for at rengøre eller tørre den. Dette kan beskadige enheden.



Følg anvisningerne til rengøring nedenfor:

Blæs eventuelt hår på folien af efter hver brug.

Fjern folien og skæret, fjern hår, der har samlet sig i hovedet, og skyl det derefter.

Hvis skærhovedet skal rengøres mere grundigt, skal du lave et lille bad med mild sæbe, samle skærhovedet og sætte det på håndtaget igen og tænde for apparatet i et par sekunder, mens du holder skærhovedet i vandet, og skylle det grundigt med vand.

Lad det lufttørre

Opbevar produktet sikkert, og beskyt folien mod tryk eller stød udefra ved at påsætte en kappe eller kam.

Se videoen nedenfor for at få flere oplysninger om rengøring og vedligeholdelse af din ladyshaver.