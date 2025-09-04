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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Du kan bruge skærfolien på din Philips-ladyshaver til at trimme og barbere kropsbehåringen under halsen og nedefter. Dette omfatter f.eks. armhuler, arme, ben og bikiniområdet (med en trimmerkam).
Inden du starter:
Tip: Principperne i nedenstående videoer gælder for alle modeller af ladyshavere, herunder dem, der visuelt adskiller sig fra den viste.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Kan jeg tænde og slukke for Opti-lyset?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan oplader jeg min Philips-ladyshaver?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?