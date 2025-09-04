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Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?

Du kan bruge skærfolien på din Philips-ladyshaver til at trimme og barbere kropsbehåringen under halsen og nedefter. Dette omfatter f.eks. armhuler, arme, ben og bikiniområdet (med en trimmerkam).

Inden du starter:

  • Kontrollér skærfolien for skader før hver brug, og udskift den, når den bliver slidt eller beskadiget.
  • Sørg for, at apparatet er rent.
  • Brug altid trimmerkammen, når du bruger ladyshaveren tæt på dit intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber).
  • Brug din Philips-ladyshaver i badet eller under bruseren eller på ren og tør hud.
  • Eksfoliér et par dage før barbering for at opnå optimale resultater.


Tip: Principperne i nedenstående videoer gælder for alle modeller af ladyshavere, herunder dem, der visuelt adskiller sig fra den viste. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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