Philips-support Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?

Du kan bruge skærfolien på din Philips-ladyshaver til at trimme og barbere kropsbehåringen under halsen og nedefter. Dette omfatter f.eks. armhuler, arme, ben og bikiniområdet (med en trimmerkam).

Inden du starter:

Kontrollér skærfolien for skader før hver brug, og udskift den, når den bliver slidt eller beskadiget.

Sørg for, at apparatet er rent.

Brug altid trimmerkammen, når du bruger ladyshaveren tæt på dit intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber).

Brug din Philips-ladyshaver i badet eller under bruseren eller på ren og tør hud.

Eksfoliér et par dage før barbering for at opnå optimale resultater.



Tip: Principperne i nedenstående videoer gælder for alle modeller af ladyshavere, herunder dem, der visuelt adskiller sig fra den viste.

Under brug Selvom din ladyshaver kan bruges våd eller tør, giver tør brug ofte bedre resultater. Det skyldes, at våde hår klæber fast på huden, hvilket gør dem sværere at fjerne.

Hold apparatet, så skærhovedet er i fuld kontakt med huden, og bevæg det forsigtigt mod hårenes vækstretning. Bemærk, at hårenes vækstretning kan variere på tværs af forskellige områder af den samme kropsdel.

Giv skærhovedet en glat overflade, som det kan glide hen over, ved at bruge fingrene på din frie hånd til at sprede huden, så eventuelle rynker eller folder på hudens overflade minimeres.

Når du barberer armhulerne, kan det være nemmere at få adgang, hvis du placerer hånden bag på hovedet.

Hvis du bruger ladyshaveren i badet eller under bruseren, skal du skylle skærhovedet regelmæssigt for at fjerne eventuelle hår, der samler sig. Efterbehandling Hvis du ønsker det, kan du påføre lindrende (alkoholfri) cremer eller lotion på huden efter barbering.

Det kan tage lidt tid for huden at vænne sig til en ny shaver. Lad huden restituere mellem sessioner.

Rengør ladyshaveren grundigt, og lad den lufttørre, før den opbevares. Opbevar den med påsat kam eller dæksel for at beskytte folien mod utilsigtet beskadigelse.