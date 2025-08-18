Hvornår skal skæret på min Philips OneBlade udskiftes?

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kontrollér slitageindikatoren på din OneBlade for at afgøre, hvornår skæret skal udskiftes. Når udskiftningssymbolet er tydeligt synligt, er det tid til at skifte skæret. Hvert skær bør i gennemsnit holde ca. fire måneder, men dette kan variere afhængigt af din rutine.
Du kan også holde øje med bladets tilstand i Philips OneBlade-appen.
Tip: OneBlade-intimskær kan afvige fra vejledningen nedenfor, fordi hudbeskytteren kan forhindre, at udskiftningssymbolet bliver synligt. Hvert skær er designet til at holde ca. fire måneder, men dette vil variere afhængigt af din rutine, og du bør udskifte skæret, hvis du bemærker nedsat ydeevne i denne periode.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1924/20 , QP1424/65 . Klik her for at vise flere produktnumre ›