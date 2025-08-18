Philips-support Hvornår skal skæret på min Philips OneBlade udskiftes?

Kontrollér slitageindikatoren på din OneBlade for at afgøre, hvornår skæret skal udskiftes. Når udskiftningssymbolet er tydeligt synligt, er det tid til at skifte skæret. Hvert skær bør i gennemsnit holde ca. fire måneder, men dette kan variere afhængigt af din rutine.



Du kan også holde øje med bladets tilstand i Philips OneBlade-appen.

Tip: OneBlade-intimskær kan afvige fra vejledningen nedenfor, fordi hudbeskytteren kan forhindre, at udskiftningssymbolet bliver synligt. Hvert skær er designet til at holde ca. fire måneder, men dette vil variere afhængigt af din rutine, og du bør udskifte skæret, hvis du bemærker nedsat ydeevne i denne periode.

Udskiftningsindikator Din OneBlade er udstyret med en indikator for skærslitage, som gradvist bliver synlig. Et pilesymbol vises gradvist på skæret, når du bruger det. Når dette symbol (vist til højre på billedet nedenfor) er tydeligt synligt, er det tid til at skifte skæret.



På nogle ældre skær vil en grøn bjælke (vist til venstre på billedet nedenfor) blive synlig i stedet for pilesymbolet.



Philips anbefaler, at du udskifter skæret mindst hver fjerde måned.



Gå til vores onlinebutik for at købe nye skær til din OneBlade. Philips OneBlade-app Ud over at kontrollere slitageindikatoren kan du holde øje med dit skærs tilstand ved at downloade Philips OneBlade-appen. Baseret på din rutine giver appen dig besked, når det er tid til at overveje at udskifte dit skær.