Philips-support Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?

Hos Philips har vi forpligtet os til at reducere plastaffald. Som en del af vores miljømæssige indsats leveres nogle Philips-produkter ikke længere med en USB-strømadapter. Selvom det kan virke upraktisk, kan vi forsikre dig om, at det er fordi de fleste forbrugere allerede ejer en eller flere USB-vægadaptere.



Vi fortsætter med at levere USB-opladningskabler til produktet, der kan bruges sammen med en USB-strømadapter.



Nedenfor finder du flere oplysninger om, hvilken strømadapter du kan bruge sammen med dit Philips-produkt.

Kan jeg købe USB-adapteren på Philips.com? Tilgængeligheden af en Philips USB-strømadapter varierer fra land til land. Du kan søge efter en af nedenstående adaptere (HQ87 eller WAA1001/WA2001) eller søge efter "USB-vægadapter" eller "vægadapter" på webstedet Philips.com. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det, du leder efter. Jeg har allerede en USB-strømadapter Hvis du allerede har en USB-strømadapter, skal du sørge for, at den er certificeret og opfylder sikkerhedsstandarderne. Den bør være et pålideligt mærke. Se sikkerhedsstandarderne for sikker opladning nedenfor: Indgangsspænding: 100-240 V.

Udgangsspænding: 5 V

Udgangseffekt: 1 A eller højere.

Hvis du vil bruge eller oplade dit produkt i fugtige omgivelser, f.eks. på badeværelset, skal du altid bruge en stænktæt (IPX4) adapter. Jeg har ikke en USB-strømadapter Vi anbefaler en stænktæt (IPX4) adapter. Du kan få denne adapter i Philips' onlinebutik eller hos en anden forhandler. Se efter "IPX4"-tekst eller -symboler på adapteren.



Du kan se et eksempel på HQ87 IPX4-vægadapteren nedenfor.

Bemærk: Ikoner og billeder, der angiver stænktæt eller IPX4, varierer fra land til land. Se brugervejledningen for anbefalede USB-opladere til dit specifikke produkt.

Produktkategori Anbefalet adapter Philips Grooming og skønhed: OneBlade, shavere, ladyshavere, groomere og hårklippere Stænktæt Philips HQ87 IPX4-adapter. Philips Sonicare: Elektriske tandbørster og vandtandbørster Stænktæt Philips WAA1001 IPX4-adapter (hvid)

Stænktæt Philips WAA2001 IPX4-adapter (sort) Flere oplysninger? Du kan finde flere oplysninger om vores bæredygtighedsmål på Philips.com

