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Philips-support

Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?

Hos Philips har vi forpligtet os til at reducere plastaffald. Som en del af vores miljømæssige indsats leveres nogle Philips-produkter ikke længere med en USB-strømadapter. Selvom det kan virke upraktisk, kan vi forsikre dig om, at det er fordi de fleste forbrugere allerede ejer en eller flere USB-vægadaptere. 

Vi fortsætter med at levere USB-opladningskabler til produktet, der kan bruges sammen med en USB-strømadapter. 
 
Nedenfor finder du flere oplysninger om, hvilken strømadapter du kan bruge sammen med dit Philips-produkt. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HC7722/15 , HC9723/15 , HC9722/15 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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