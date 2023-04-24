Hvad er en OneBlade Club-håndgrebsordning?

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Philips OneBlade 360-håndtagsplanen er dit abonnement på OneBlade-enheden. Abonnementet omfatter en mindre månedlig betaling i 12 måneder, hvorefter denheden er din ejendom.
For kunder i Tjekkiet og Polen: kun udskiftningsordningen for skær er tilgængelig. Tjekkiske og polske forbrugere kan vælge at købe håndgrebet direkte, når de tilmelder sig OneBlade Club, men en separat håndgrebsordning er ikke tilgængelig.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .