Philips-support Hvad er en OneBlade Club-håndgrebsordning?

Philips OneBlade 360-håndtagsplanen er dit abonnement på OneBlade-enheden. Abonnementet omfatter en mindre månedlig betaling i 12 måneder, hvorefter denheden er din ejendom.



For kunder i Tjekkiet og Polen: kun udskiftningsordningen for skær er tilgængelig. Tjekkiske og polske forbrugere kan vælge at købe håndgrebet direkte, når de tilmelder sig OneBlade Club, men en separat håndgrebsordning er ikke tilgængelig.