Philips-support Hvordan opsiger jeg mit OneBlade Club-abonnement på håndgreb?

OneBlade Club-abonnenter kan frivilligt returnere deres OneBlade. Abonnenter kan returnere deres OneBlade inden for 30 dage efter modtagelsen. Du vil få godtgjort hele det beløb, der er betalt for håndtaget.



Efter 30 dage kan du annullere din plan for håndtag ved at logge på din OneBlade Club-konto. Fremtidige betalinger vil blive annulleret, når enheden er modtaget af Philips mindst to dage før den næste betalingsdato.



Klik på dit bopælsland nedenfor for at få adgang til dit OneBlade Club-abonnement:



Østrig

Belgien

Tjekkiet

Frankrig

Tyskland

Italien

Holland

Portugal

Rumænien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA



For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at du bruger Google Chrome, når du navigerer til ovenstående websider.



Bemærk: Returprocessen er anderledes for kunder i Tjekkiet og Polen. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at følge instruktionerne for returnering her.



Hvis du stadig har spørgsmål om OneBlade Club, bedes du kontakte os.