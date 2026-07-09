Hvad hvis min OneBlade Club-enhed går i stykker eller er defekt?

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hvis din Philips OneBlade 360 er defekt, kan du ansøge om en reparation eller udskiftning via Philips' websted. Hvis fejlen opstår i abonnementsperioden, vil reparation eller udskiftning normalt være gratis.
Hvis enheden mistes, stjæles eller beskadiges som følge af misbrug i abonnementsperioden, kan du stadig blive opkrævet den fulde salgspris.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4530/30 .
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