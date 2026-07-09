Philips-support Hvad hvis min OneBlade Club-enhed går i stykker eller er defekt?

Hvis din Philips OneBlade 360 er defekt, kan du ansøge om en reparation eller udskiftning via Philips' websted. Hvis fejlen opstår i abonnementsperioden, vil reparation eller udskiftning normalt være gratis.



Hvis enheden mistes, stjæles eller beskadiges som følge af misbrug i abonnementsperioden, kan du stadig blive opkrævet den fulde salgspris.