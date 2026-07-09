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Philips-support

Hvad hvis min OneBlade Club-enhed går i stykker eller er defekt?

Hvis din Philips OneBlade 360 er defekt, kan du ansøge om en reparation eller udskiftning via Philips' websted. Hvis fejlen opstår i abonnementsperioden, vil reparation eller udskiftning normalt være gratis.

Hvis enheden mistes, stjæles eller beskadiges som følge af misbrug i abonnementsperioden, kan du stadig blive opkrævet den fulde salgspris. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4530/30 .

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