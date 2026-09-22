Hvordan samler jeg min Philips AquaTrio-støvsuger?
Før du bruger din trådløse Philips AquaTrio for første gang, skal du følge trinene i denne artikel og/eller se vores videoer. Oplysningerne nedenfor gælder kun for AquaTrio-modeller i 7000- og 9000-serierne (ikke for AquaTrio og AquaTrio Pro). Se billedet nedenfor.
Du kan samle stationen ved at klikke holderen til apparatet ind i bundpladen, hvor du også kan opbevare rensebørsten (se billede A).
Sæt håndtaget ind i apparatet for at samle apparatet (se billede B).
For at opbevare apparatet kan du placere det i efterrengørings-og opbevaringsstationen ved at glide apparatet fast på holderen, så enden af apparatets holder sidder fast i apparatet (se billede C).
Se vores video nedenfor for at få en trinvis vejledning til, hvordan du samler dit apparat:
1. Sæt apparatholderen på din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien ind i efterrengøringsbakken, så der høres et klik, og slut positionsholderen til røret. 2. Sørg for, at efterrengøringsbakken er placeret i efterrengørings- og opbevaringsstationen. Tip: Du kan hænge rensebørsten på apparatholderens krog.
1. Monter den håndholdte 3-i-1-enhed på støvbeholderen igen ("klik"). 2. Monter støvbeholderen på røret ("klik"). 3. Sæt røret i LED-mundstykket. 4. Når du skal opbevare Kun støvsuger, skal du placere Kun støvsuger i efterrengørings- og opbevaringsstationen ved først at placere LED-mundstykket på den lange side af bundpladen og derefter trykke røret ind i holderen.
1. Hvis du vil samle Støvsuger og moppe, skal den håndholdte 3-i-1-enhed monteres på vådmodulet ("klik"). 2. Monter vådmodulet på AquaSpin-mundstykket ("klik"). 3. Når du skal opbevare Støvsuger og moppe, kan du placere den i efterrengørings- og opbevaringsstationen.
Bemærk: Det er ikke muligt at opbevare Støvsuger og moppe på vægbeslaget. Det er kun muligt at opbevare Kun støvsuger på vægbeslaget.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre ›