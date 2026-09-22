Hvordan samler jeg min Philips AquaTrio-støvsuger?

1. Hvis du vil samle Støvsuger og moppe, skal den håndholdte 3-i-1-enhed monteres på vådmodulet ("klik").

2. Monter vådmodulet på AquaSpin-mundstykket ("klik").

3. Når du skal opbevare Støvsuger og moppe, kan du placere den i efterrengørings- og opbevaringsstationen.



Bemærk: Det er ikke muligt at opbevare Støvsuger og moppe på vægbeslaget. Det er kun muligt at opbevare Kun støvsuger på vægbeslaget.