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Hvordan samler jeg min Philips AquaTrio-støvsuger?

Før du bruger din trådløse Philips AquaTrio for første gang, skal du følge trinene i denne artikel og/eller se vores videoer.
Oplysningerne nedenfor gælder kun for AquaTrio-modeller i 7000- og 9000-serierne (ikke for AquaTrio og AquaTrio Pro). Se billedet nedenfor.

7000- og 9000-serierne

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9385/01 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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