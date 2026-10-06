Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Vandtankene (og støvbeholderen – kun AquaTrio 9000-serien) på din Philips AquaTrio-støvsuger tåler ikke opvaskemaskine. Se, hvordan du rengør disse dele, i vores artikel nedenfor.
Du kan rengøre begge vandtanke under vandhanen, herunder det våde filter, som er placeret i tanken til snavset vand.
Lad dækslet på tanken til snavset vand og dens vandflowelement tørre helt, før du sætter det tilbage. Hvis begge elementer er helt tørre, kan du sætte låget tilbage på tanken til snavset vand og sætte det tilbage i apparatet.
Brug funktionen til automatisk rengøring efter hver rengørings.
Se vores video for at få en trinvis vejledning i, hvordan du rengør vandbeholderne.
Støvbeholderen til din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien tåler ikke opvaskemaskine.
For at opnå optimal ydeevne skal støvbeholderen rengøres, hver gang du tømmer den, og nedenstående trin følges: 1. Fjern filterhuset med skumfilteret (se billede 1). 2. Tøm støvbeholderen i en affaldsbeholder (se billede 2). 3. Skyl indersiden af støvbeholderen og cyklonen under vandhanen (se billede 3). Bemærk: Rengør ikke støvbeholderen i opvaskemaskinen! 4. Lad støvbeholderen og cyklonen tørre helt (se billede 4). 5. Sæt filterhuset med skumfilteret på igen, når støvbeholderen er tør (se billede 5). 6. Sæt den håndholdte 3-i-1-enhed tilbage i støvbeholderen (se billede 6). Bemærk: Tilslut ikke den håndholdte 3-i-1-enhed til støvbeholderen uden filterholderen med skumfilteret.
Vandtankene på din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien tåler ikke opvaskemaskine.
Du kan rengøre begge vandtanke under vandhanen, herunder vandflowelementet på dækslet til tanken til snavset vand (se billede 1). Lad dækslet på tanken til snavset vand og dens vandflowelement tørre helt, før du sætter det tilbage på tanken til snavset vand (se billede 2). Hvis begge elementer er helt tørre, kan du sætte dækslet tilbage på tanken til snavset vand og sætte det tilbage i apparatet (se billede 3).
Brug Autoclean-funktionen efter hver rengøringssession.
Se i brugervejledningen for at få yderligere trinvis vejledning.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XW7110/01, XW9383/01R1, XW9385/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›