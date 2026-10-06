Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?

Vandtankene på din støvsuger i Philips AquaTrio 9000-serien tåler ikke opvaskemaskine.



Du kan rengøre begge vandtanke under vandhanen, herunder vandflowelementet på dækslet til tanken til snavset vand (se billede 1). Lad dækslet på tanken til snavset vand og dens vandflowelement tørre helt, før du sætter det tilbage på tanken til snavset vand (se billede 2). Hvis begge elementer er helt tørre, kan du sætte dækslet tilbage på tanken til snavset vand og sætte det tilbage i apparatet (se billede 3).



Brug Autoclean-funktionen efter hver rengøringssession.



Se i brugervejledningen for at få yderligere trinvis vejledning.



