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Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?

Vandtankene (og støvbeholderen – kun AquaTrio 9000-serien) på din Philips AquaTrio-støvsuger tåler ikke opvaskemaskine. Se, hvordan du rengør disse dele, i vores artikel nedenfor.

aquatrio 9000

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9385/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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