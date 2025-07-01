Philips-support Hvad er en OneBlade Club-ordning for udskiftning af skær?

Når du tilmelder dig et OneBlade Club-abonnement fra Philips, kan du vælge, hvor ofte du ønsker at udskifte dine skær.



Baseret på din valgte hyppighed vil dine nye skær blive leveret til din adresse, så du altid har et skarpt skær klar til din næste barbering.



Håndgrebsordningen slutter automatisk efter 12 måneder, mens udskiftningsordningen for skæret fortsætter, indtil du annullerer den.