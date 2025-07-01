Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Når du tilmelder dig et OneBlade Club-abonnement fra Philips, kan du vælge, hvor ofte du ønsker at udskifte dine skær.
Baseret på din valgte hyppighed vil dine nye skær blive leveret til din adresse, så du altid har et skarpt skær klar til din næste barbering.
Håndgrebsordningen slutter automatisk efter 12 måneder, mens udskiftningsordningen for skæret fortsætter, indtil du annullerer den.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP6652/61 , QP6506/15 , QP6507/23 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?
Hvad er en OneBlade Club-ordning for udskiftning af skær?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?
Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?