Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HS7980/15 , HS5980/15 , MG7962/30 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?