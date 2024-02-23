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Hvordan registrerer Philips OneBlade-appen slitage på mit skær?

Når din Philips OneBlade 360 med tilslutning synkroniserer med Philips OneBlade-appen, registrerer appen din brugstid for at vurdere, hvornår dit skær skal udskiftes. For ikke-tilsluttede OneBlade-modeller estimeres skærenes tilstand baseret på det input, du giver, når du tilføjer dit skær.

Undersøgelser foretaget af Philips har vist, at skæret bliver mindre effektiv efter 170 minutters brug, og derfor vil Philips OneBlade-appen foreslå, at du udskifter skæret, når der er blevet registreret 170 minutters brug.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP4631/65 , QP4530/30 .

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