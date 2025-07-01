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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XW7110/01, XW9383/01R1, XW9385/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg udskifte batteriet i min trådløse Philips AquaTrio-støvsuger?
Hvornår skal børsterne og filtrene på Philips AquaTrio-støvsugeren udskiftes?
Kan vandtankene på min Philips AquaTrio-støvsuger vaskes i opvaskemaskinen?
Hvordan samler jeg min Philips AquaTrio-støvsuger?
Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?
Hvilken type vand kan jeg bruge i min Philips Aquatrio-støvsuger?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Sådan rengøres min Philips AquaTrio-støvsuger efter brug