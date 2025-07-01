Philips-support Kan jeg anvende min Philips AquaTrio-støvsuger på alle gulve og tæpper?

Læs vores artikel nedenfor for at få mere at vide om alle de overflader, du kan bruge din Philips AquaTrio 7000- eller 9000-serie på.

1. AquaTrio 7000-serien Din Philips AquaTrio 7000-serie er velegnet til støvsugning og gulvvask af alle typer hårde gulve, undtagen ubehandlede trægulve og flisegulve med dybe fuger. Hvis du bruger apparatet på linoleumsgulve, skal du kun gøre det på linoleumsgulve, der er korrekt fastgjorte, for at forhindre, at linoleum bliver trukket ind i AquaSpin-mundstykket.



Hvis du jævnligt og let rengør dine sarte, hårde gulve med en våd moppe, er Philips AquaTrio 7000-serien også velegnet.



Du kan teste apparatet på et lille ikke-synligt område for at sikre, at apparatet kan bruges til dit gulv.



Bemærk: Det er ikke muligt at anvende AquaTrio 7000-serien på tæpper. AquaSpin-mundstykket er kun egnet til hårde gulve. 2. AquaTrio 9000-serien Støvsugning og gulvvask samtidigt

Din Philips AquaTrio 9000-serie er velegnet til støvsugning og gulvvask på samme tid. Det er ikke nødvendigt at støvsuge gulvet før gulvvask, da støvsugnings- og gulvvaskopsætningen aktivt vådvasker dit hårde gulv for at fjerne alle former for snavs, herunder væsker og pletter.



Hårde gulve

Støvsugnings- og gulvvaskopsætningen er velegnet til støvsugning og gulvvask af alle typer hårde gulve, undtagen ubehandlede trægulve.



Hvis du bruger støvsugnings- og gulvaskopsætningen på linoleumsgulve, skal du kun gøre det på linoleumsgulve, der er korrekt fastgjort for at forhindre, at linoleum trækkes ind i AquaSpin-mundstykket.



Sarte gulve

Hvis du jævnligt og let rengør dine sarte hårde gulve med en våd moppe, er Philips AquaTrio 9000-serien også velegnet. Støvsugnings og gulvvaskopsætningen inkluderer mikrofiberbørster, der effektivt og forsigtigt fjerner snavs, pletter og spild.

Tæpper Brug kun støvsugeren til tæpper. Det er ikke muligt at bruge Støvsugning og gulvask-funktionen, da AquaSpin-mundstykket kun er egnet til hårde gulve.