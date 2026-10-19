Hvordan rengør jeg Philips Pasta Maker?

Pastamaskinens tilbehør og alle aftagelige dele kan rengøres under rindende vand med opvaskemiddel. Brug ikke den slibende side af køkkensvampen eller skrappe rengøringsmidler (med slibende ingredienser eller væsker som f.eks. benzin eller acetone), da disse vil beskadige overfladerne.



Alle dele undtagen frontpanelet på 7000-serien/Avance Collection kan også vaskes i opvaskemaskinen. Sørg for at vælge et program med en temperatur på under 60 °C (140 °F), og fjern større stykker af dejrester på forhånd.



Tip:

Lad dejrester lufttørre før rengøring, især på skiverne.

Brug det medfølgende rengøringsværktøj til at stikke dejrester ud af skiven, før du rengør under rindende vand eller i opvaskemaskinen.