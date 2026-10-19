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Hvordan rengør jeg Philips Pasta Maker?

Du kan se, hvordan du bedst rengør og vedligeholder din Philips Pasta Maker, ved at læse nedenstående oplysninger.

rengøringsbord viva

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HR2382/10R1, HR2334/12R1, HR2665/96. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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