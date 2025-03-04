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Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?

Natural Response-sutter er designet til at se ud og føles som et bryst. Det er dog kun Natural Response-sutter, der er designet til at fungere som et bryst, der frigiver mælk, når dit barn drikker aktivt fra den.

Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande. Hvis du ikke længere har emballagen, kan du skelne mellem sutterne på følgende måder:

  • Sutten har et J-formet snit på spidsen i stedet for et rundt hul.
  • Har ikke et spiralformet design på spidsen af sutten.
  • Natural-sutter har 3 tal på siderne. Natural Response-sutter har kun 1.

Skift ikke mellem Natural-sutter og Natural Response-sutter, da det kan forvirre barnets drikkemønster. Se illustrationen nedenfor for at se, hvilken sut du har.

Natural Response-sut

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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