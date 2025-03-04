Philips-support Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?

Natural Response-sutter er designet til at se ud og føles som et bryst. Det er dog kun Natural Response-sutter, der er designet til at fungere som et bryst, der frigiver mælk, når dit barn drikker aktivt fra den.

Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande. Hvis du ikke længere har emballagen, kan du skelne mellem sutterne på følgende måder:

Sutten har et J-formet snit på spidsen i stedet for et rundt hul.

Har ikke et spiralformet design på spidsen af sutten.

Natural-sutter har 3 tal på siderne. Natural Response-sutter har kun 1.

Skift ikke mellem Natural-sutter og Natural Response-sutter, da det kan forvirre barnets drikkemønster. Se illustrationen nedenfor for at se, hvilken sut du har.

Leder du efter nummeret for suttens gennemstrømningshastighed? Se nærmere på selve sutten for at finde suttens gennemstrømningsnummer. Anti-koliksutter har nummeret på gennemstrømningshastigheden angivet på siden af sutten. Gennemstrømningsnumre for Natural og Natural Response-sutterne ses bedst fra toppen.