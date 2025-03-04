Hvordan kan jeg se forskel på Natural- og Natural Response-sutter?

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Natural Response-sutter er designet til at se ud og føles som et bryst. Det er dog kun Natural Response-sutter, der er designet til at fungere som et bryst, der frigiver mælk, når dit barn drikker aktivt fra den.
Philips Avent Natural Response-sutterne fås med gennemstrømningshastighederne 1 til 5 i USA og Canada og 1 til 6 i andre lande. Hvis du ikke længere har emballagen, kan du skelne mellem sutterne på følgende måder:
Skift ikke mellem Natural-sutter og Natural Response-sutter, da det kan forvirre barnets drikkemønster. Se illustrationen nedenfor for at se, hvilken sut du har.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71, SCY903/01, SCY933/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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