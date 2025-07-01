Philips-support Kan jeg bruge Natural Response-sutten uden AirFree-åbningen?

Ja, du kan bruge din Natural Response-sut uden AirFree-åbningen. AirFree-åbningen er designet specielt til nyfødte under 4 måneder. Hvis dit barn drikker fra flasken uden problemer, når det bliver ældre, kan du bruge flasken uden AirFree-åbningen.



