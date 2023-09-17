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Hvordan bruges AirFree-åbningen med Avent Natural Response-flasken?

Sørg for at rengøre og desinficere alle dele før brug.

  1. Træk sutten gennem skrueringen.
  2. Sørg for, at sutten trækkes helt igennem skrueringen.
  3. Placer AirFree-åbningen i flasken.
  4. Skru ringen på for at fastgøre låget.
  5. Anbring hætten oven på flasken.
     

 

AirFree-åbning og Natural Response-flaske

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY900/01, SCY903/21, SCY903/61. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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