Philips-support Hvordan nulstiller jeg baby- eller forældreenheden på min tilsluttede Philips Avent Connected-babyalarm?

Nulstil babyenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder. Indikatorlyset blinker orange og grønt, og babyenheden genstarter. Fabriksnulstillingen er fuldført, når indikatorlampen lyser konstant grønt.

Følg nedenstående trin for at nulstille forældreenheden:

Tryk på tilstands- og forældresvar-knappen i 10 sekunder.

Tryk på Confirm (Bekræft), når pop op-meddelelsen "Reset parent unit" (Nulstil forældreenhed) vises. Din forældreenhed vil begynde at nulstille.