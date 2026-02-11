Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Du kan bruge bikinitrimmerhovedet til at trimme og style bikiniområdet. Du kan også sætte bikinitrimmerkammen på for at klippe hårene til en længde på 3 mm.
Bemærk: Hvis skærenheden falder af bikinitrimmerhovedet, kan du sætte det på plads igen. Tryk skærenheden fast på trimmerhovedet, så den klikker på plads.
Når du bruger apparatet i det intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber), skal du sørge for at bruge trimmerhovedet med kammen påsat.
Sådan fastgøres kammen (billede 1):
Sådan fjernes kammen (billede 2):
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE749/00, BRE709/00, BRE708/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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