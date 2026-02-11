Philips-support Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?

Du kan bruge bikinitrimmerhovedet til at trimme og style bikiniområdet. Du kan også sætte bikinitrimmerkammen på for at klippe hårene til en længde på 3 mm.

Bemærk: Hvis skærenheden falder af bikinitrimmerhovedet, kan du sætte det på plads igen. Tryk skærenheden fast på trimmerhovedet, så den klikker på plads.

Når du bruger apparatet i det intime område (ydersiden og indersiden af de ydre kønslæber), skal du sørge for at bruge trimmerhovedet med kammen påsat.

Sådan fastgøres kammen (billede 1):

Placer hakket på den ene side af kammen i indhakket på trimmerhovedet. Tryk kammen ned på trimmerhovedet, indtil hakket på den anden side af kammen klikker på plads i indhakket på den anden side af trimmerhovedet. Kammen er sat korrekt på, når du kan høre den klikke på plads.

Sådan fjernes kammen (billede 2):

Sæt en fingernegl mellem kammen og trimmerhovedet på den ene side af kammen. Træk med neglen, indtil kammen løsnes fra trimmerhovedet. Træk ikke på bagsiden eller tænderne på kammen for at fjerne den