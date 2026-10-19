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Sådan bruger du din Philips HomeRun-støvsugerrobot første gang

For at komme i gang med din Philips HomeRun wet & dry-robot, skal du følge trinene og videoerne i vores artikel nedenfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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