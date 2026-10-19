Sådan bruger du din Philips HomeRun-støvsugerrobot første gang

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For at komme i gang med din Philips HomeRun wet & dry-robot, skal du følge trinene og videoerne i vores artikel nedenfor.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 7000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 7000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 3000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 3000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 5000-serien.
1. Pak delene ud
2. Fjern beskyttelsesdækslerne
3. Monter stationen:
4. Monter gulvskåneren. Fjern mærkaterne fra gulvskåneren.
5. Gør din robot klar til brug. Din Philips-robot leveres næsten færdigsamlet, men kræver et par afsluttende trin, for at gøre den klar til brug:
6. Oplad robotten, og vent, indtil robotten er fuldt opladet.
Bemærk:
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 5000-serien.
1. Du kan betjene robotten med Philips HomeRun-appen, som er intuitiv og nem at bruge. Scan QR-koden på omslaget af Lynhåndbogen, eller søg efter Philips HomeRun-appen i din appbutik.
2. Opsæt Wi-Fi-forbindelsen. Sørg for, at robotten og din mobile enhed har god Wi-Fi-dækning, og at din mobile enhed er forbundet til det Wi-Fi-netværk, som robotten skal være tilsluttet.
Bemærk:
Hvis Wi-Fi-parringen mislykkes:
Bemærk: Hvis indikatoren på robotten blinker gult, er Wi-Fi-parringen mislykket. (se billedet nedenfor)
Sådan aktiveres og deaktiveres børnesikringen for robotten:
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 6000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 6000-serien.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU5000/10, XU5100/20, XU7000/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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