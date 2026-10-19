Sådan bruger du din Philips HomeRun-støvsugerrobot første gang

Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 5000-serien.

1. Du kan betjene robotten med Philips HomeRun-appen, som er intuitiv og nem at bruge. Scan QR-koden på omslaget af Lynhåndbogen, eller søg efter Philips HomeRun-appen i din appbutik.

2. Opsæt Wi-Fi-forbindelsen. Sørg for, at robotten og din mobile enhed har god Wi-Fi-dækning, og at din mobile enhed er forbundet til det Wi-Fi-netværk, som robotten skal være tilsluttet.

Tryk på knappen "Add robot" (Tilføj robot) i appen, og følg instruktionerne.

Par robotten med Wi-Fi i appen. Sørg for, at du har adgangskoden til Wi-Fi ved hånden.

Tryk samtidig på start/stop-knappen og returknappen i tre sekunder. Indikatoren på robotten blinker hvidt for at angive, at robotten er i Wi-Fi-opsætningstilstand.

Klik på tilslutningsknappen, hvis den er synlig i appen, for at oprette forbindelse til "Philips robot"-netværket.

Bemærk:

Hvis tilslutningsknappen ikke er synlig i appen, skal du forlade appen og gå til Wi-Fi under "Indstillinger" på din mobile enhed. Her kan du vælge "Philips robot"-netværket og oprette forbindelse til det. Når du har oprettet forbindelse til "Philips robot", skal du manuelt gå tilbage til HomeRun Robot-appen for at fortsætte oprettelse af Wi-Fi-forbindelsen.

Din robot kan oprette forbindelse til Wi-Fi-frekvensbånd på både 2,4 GHz og 5 GHz.

Hvis Wi-Fi-parringen mislykkes:

Bemærk: Hvis indikatoren på robotten blinker gult, er Wi-Fi-parringen mislykket. (se billedet nedenfor)

Luk HomeRun-appen.

Kontrollér din mobile Wi-Fi-forbindelse.

Kontrollér, om du har valgt den korrekte model.

Kontroller, om du har indtastet den korrekte Wi-Fi-adgangskode.

Kontrollér, om robotten stadig er i Wi-Fi-opsætningstilstand.

Kontrollér, om børnesikringen er aktiveret. Hvis den er aktiveret, skal du deaktivere den og prøve at parre igen.

Sådan aktiveres og deaktiveres børnesikringen for robotten: