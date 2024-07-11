Sådan rengør du din Philips HomeRun-støvsugerrobot.

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For at holde din Philips HomeRun wet & dry-robot i god stand skal du læse nedenstående artikel om rengøring og vedligeholdelse af robotten.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 7000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 3000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modeller i 2000-serien.
Nedenstående oplysninger gælder for modellerne i 6000-serien.
Vedligeholdelse af støvbeholderen
På modellerne XU7100, XU3100 og XU3110, som leveres med den automatiske tømningsstation, kan du fjerne den gamle støvpose og placere en ny i den automatiske tømningsstation, når støvposen er fuld.
Afhængigt af modellen kan du se vores video om, hvordan du vedligeholder din robot, nedenfor.
Hvis ovenstående løsninger ikke hjalp med at løse problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20 , XU2100/20 , XU2100/10 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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