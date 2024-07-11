Sådan rengør du din Philips HomeRun-støvsugerrobot.

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).

Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Det er vigtigt at overvåge vandstanden inde i tanken, mens der påfyldes rent vand, for at undgå overfyldning (billede 14).