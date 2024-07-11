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Sådan rengør du din Philips HomeRun-støvsugerrobot.

For at holde din Philips HomeRun wet & dry-robot i god stand skal du læse nedenstående artikel om rengøring og vedligeholdelse af robotten.

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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20 , XU2100/20 , XU2100/10 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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