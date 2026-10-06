Hvordan og hvornår skal støvposen på min Philips HomeRun-støvsugerrobot udskiftes?

Nedenstående oplysninger gælder for XU5100-modeller.

Hvis den orange LED midt på stationen blinker, betyder det, at støvposen er fuld, ikke isat eller ikke isat korrekt.

Åbn stationens låg. (se billede A)

Tryk på frigørelsesknappen, og skub poseholderen til siden (se billede B)

Fjern støvposen. (se billede C)

Bortskaf den brugte støvpose (se billede D)

Skub pappladen på den nye støvpose på poseholderen. (se billede E)

Skub poseholderen tilbage til dens opretstående position, indtil du hører en kliklyd. (se billede F)

Luk stationens låg.

Bemærk: Udskiftningsstøvposens modelnummer er FC8022.

Hvis løsningerne ovenfor ikke løste problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.