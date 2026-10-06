Hvordan og hvornår skal støvposen på min Philips HomeRun-støvsugerrobot udskiftes?
Læs vores artikel nedenfor for at finde ud af, hvornår og hvordan støvposer på din Philips HomeRun wet & dry-robotmodel XU7100, XU2100 og XU3100 skal udskiftes.
Philips HomeRun wet 6 dry-robotmodellerne XU7100 og XU3100 er udstyret med en automatisk tømningsstation. Efter rengøring tømmes robottens støvbeholder automatisk i engangsposen i den automatiske tømningsstation.
Afhængigt af forholdene i dit hjem, rengøringshyppighed og antallet af kæledyr kan engangsposen holde op til 30 dage, før den skal udskiftes.
Bemærk:
I Philips HomeRun-appen kan du angive dine præferencer for automatisk tømning, f.eks. hvor ofte støvbeholderen skal tømmes. For at gøre dette skal du trykke på hovedmenuen (3 vandrette bjælker) og vælge ”Indstillinger for automatisk tømning” (Auto-empty settings).
Når du vil bestille nye støvposer, skal du trykke på hovedmenuen (3 vandrette bjælker) og vælge Find tilbehør (Find accessories). Du kan også finde dem på vores websted, udskiftningsstøvposer XV1472 til XU7100-serien og udskiftningsstøvposer FC8022 til XU3100- og XU2100-serierne.
Nedenstående oplysninger gælder kun for 7100-modellen.
Åbn låget på den automatiske tømningsstation.
Brug støvposens håndtag til at trække støvposen ud af den automatiske tømningsstation og bortskaf støvposen (se billede A).
Sæt en ny støvpose i den automatiske tømningsstation ved at skubbe pappladen ind i den åbning, der vises på tømningsstation (se billede B).
Bemærk: Modelnummeret på udskiftningsstøvposen er FC8022.
Se vores video nedenfor om, hvordan du udskifter støvposen.
Nedenstående oplysninger gælder for XU5100-modeller.
Hvis den orange LED midt på stationen blinker, betyder det, at støvposen er fuld, ikke isat eller ikke isat korrekt.
Åbn stationens låg. (se billede A)
Tryk på frigørelsesknappen, og skub poseholderen til siden (se billede B)
Fjern støvposen. (se billede C)
Bortskaf den brugte støvpose (se billede D)
Skub pappladen på den nye støvpose på poseholderen. (se billede E)
Skub poseholderen tilbage til dens opretstående position, indtil du hører en kliklyd. (se billede F)
Luk stationens låg.
Bemærk: Udskiftningsstøvposens modelnummer er FC8022.
Hvis løsningerne ovenfor ikke løste problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Nedenstående oplysninger gælder for modellerne XU3100, XU3110 og XU2100.
Når den orange LED-pære på den automatiske tømningsstation blinker for at angive, at støvposen er fuld:
Åbn låget på den automatiske tømningsstation (se billede A).
Tryk på frigørelsesknappen, og skub poseholderen til siden (se billede B).
Fjern og bortskaf støvposen (se billede C).
Skub støvposens papplade på poseholderen (se billede D).
Skub poseholderen tilbage til oprejst position, indtil du hører en kliklyd, og luk låget på den automatiske tømningsstation (se billede E).
Bemærk: Modelnummeret på udskiftningsstøvposen er FC8022.
Se vores video nedenfor om, hvordan du udskifter støvposen.
Hvis løsningerne ovenfor ikke løste problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XU5100/20, XU2100/10, XU2100/20. Klik her for at vise flere produktnumre ›