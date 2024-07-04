Kan vandtanken på min Philips HomeRun-robotstøvsuger komme i opvaskemaskinen?
Selvom vandtanken på din Philips HomeRun wet & dry-robot ikke kan vaskes i opvaskemaskinen, så kan du læse vores artikel for at finde ud af, hvordan du rengør den.
Nedenstående oplysninger gælder for 7000 Series-modeller.
Tryk på vandtankens udløserknap, og skub vandtanken ud af robotten (se billedet nedenfor).
Åbn låget på vandtanken.
Skyl ydersiden af vandtanken med vand, og tør den af med en ren, tør klud.
Se videoerne nedenfor, der hører til din robotmodel, for at se en trinvis vedligeholdelse.
Nedenstående oplysninger gælder for 3000 Series-modeller.
Tryk på vandtankens udløserknap, og træk vandtanken ud af robotten (se billede A).
Fjern støvbeholderen fra vandtanken (se billede B).
Skyl vandtanken med postevand, og tør ydersiden af vandtanken af med en klud (se billede C). Bemærk: Undlad at benytte rengøringsmidler.
Hold tætningsstykket på vandtanken åbent, og lad indersiden af vandtanken lufttørre.
Sæt støvbeholderen tilbage i vandtanken (se billede D).
Fyld vandtanken, og sæt den tilbage (se billede E).
Bemærk: Sørg for, at ydersiden af vandtanken er tør, og brug ikke rengøringsmidler.
Se videoerne nedenfor i henhold til din robotmodel for trinvis vedligeholdelse. Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Da 2000 Series- og 2100-Series-vandtankene er lidt anderledes, kan du nedenfor se de trin, der passer til din model. Nedenstående trin gælder for rengøring af vandtanken på XU2000-modellerne:
Tryk på vandtankens udløserknap, og træk vandtanken ud af robotten (se billede 1A).
Fjern støvbeholderen fra vandtanken (se billede 1B).
Skyl vandtanken med postevand, og tør ydersiden af vandtanken af med en klud (se billede 1C). Bemærk: Undlad at benytte rengøringsmidler.
Hold tætningsstykket på vandtanken åbent, og lad indersiden af vandtanken lufttørre.
Sæt støvbeholderen tilbage i vandtanken (se billede 1D).
Fyld vandtanken, og sæt den tilbage (se billede 1E).
Bemærk: Sørg for, at ydersiden af vandtanken er tør, og brug ikke rengøringsmidler.
Se videoerne nedenfor til din specifikke robotmodel for få trinvis vejledning til vedligeholdelse.
Nedenstående trin gælder for rengøring af vandtanken på XU2100-modeller (med station).
Tryk på vandtankens udløserknap, og træk vandtanken ud af robotten (se billede 2A).
Åbn låget på vandtanken. (se billede 2B).
Skyl vandtanken med postevand, og tør ydersiden af vandtanken af med en klud (se billede 2C-2D-2E). Bemærk: Undlad at benytte rengøringsmidler.
Hold tætningsstykket på vandtanken åbent, og lad indersiden af vandtanken lufttørre.
Fyld vandtanken, og sæt den tilbage (se billede 2F).
Nedenstående oplysninger gælder for 6000 Series-modeller.
Tøm først det snavsede vand ved at åbne dækslet på tanken.
Åbn derefter dækslet til rent vand, og placer tanken under vandhanen for at påfylde rent vand. Hold øje med vandstanden for at undgå overfyldning.
Hvis du skal rengøre vandtanken, skal du frigøre sidelåsene og tage rentvandstanken ud. Skyl snavs på overfladen af med rent vand, eller fjern det med en klud, men undgå at skrubbe med en børste for at undgå skader.
Rengør til sidst tanken til snavset vand ved at skylle den med vand eller ved at bruge en børste til at fjerne snavs fra indersiden.
Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klik her for at vise flere produktnumre ›