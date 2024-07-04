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Kan vandtanken på min Philips HomeRun-robotstøvsuger komme i opvaskemaskinen?

Selvom vandtanken på din Philips HomeRun wet & dry-robot ikke kan vaskes i opvaskemaskinen, så kan du læse vores artikel for at finde ud af, hvordan du rengør den.

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Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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