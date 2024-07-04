Kan vandtanken på min Philips HomeRun-robotstøvsuger komme i opvaskemaskinen?

Da 2000 Series- og 2100-Series-vandtankene er lidt anderledes, kan du nedenfor se de trin, der passer til din model.

Nedenstående trin gælder for rengøring af vandtanken på XU2000-modellerne:

Tryk på vandtankens udløserknap, og træk vandtanken ud af robotten (se billede 1A).

Fjern støvbeholderen fra vandtanken (se billede 1B).

Skyl vandtanken med postevand, og tør ydersiden af vandtanken af med en klud (se billede 1C). Bemærk: Undlad at benytte rengøringsmidler.

Hold tætningsstykket på vandtanken åbent, og lad indersiden af vandtanken lufttørre.

Sæt støvbeholderen tilbage i vandtanken (se billede 1D).

Fyld vandtanken, og sæt den tilbage (se billede 1E).



Bemærk: Sørg for, at ydersiden af vandtanken er tør, og brug ikke rengøringsmidler.



Se videoerne nedenfor til din specifikke robotmodel for få trinvis vejledning til vedligeholdelse.





Nedenstående trin gælder for rengøring af vandtanken på XU2100-modeller (med station).

Tryk på vandtankens udløserknap, og træk vandtanken ud af robotten (se billede 2A).

Åbn låget på vandtanken. (se billede 2B).

Skyl vandtanken med postevand, og tør ydersiden af vandtanken af med en klud (se billede 2C-2D-2E). Bemærk: Undlad at benytte rengøringsmidler.

Hold tætningsstykket på vandtanken åbent, og lad indersiden af vandtanken lufttørre.