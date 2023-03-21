Philips-support Sådan ælter du pizza- eller brøddej i din Philips Pasta Maker

Hvis du vil vide, hvordan du bruger din Philips Pasta Maker til æltning af dej som f.eks. pizza eller brøddej, kan du læse vores artikel nedenfor.

Æltning af dej: Tænd for pastamaskinen. Når du har en pastamaskine, som vejer ingredienser automatisk, skal du enten vælge programmet til almindelig pasta, æggepasta eller pasta med smag (da du ikke skal følge beregningen af væske, betyder det ikke noget, hvilket program du vælger). Kom alle tørre ingredienser i blandekammeret, og luk låget. Start æltningen ved at trykke på startknappen. Hæld langsomt de flydende ingredienser langs åbningerne i låget. Bemærk: Hvis du har et apparat med automatisk vejning, skal du ikke følge den beregnede mængde vand på displayet, men holde dig til opskriften. Lad pastamaskinen ælte dejen i 3:00 minutter som angivet på displayet. Når timeren står på 00:00, skal du stoppe pastamaskinen ved at trykke på Start/Pause-knappen eller On/Off. Tag stikket ud af stikkontakten, og fjern dejen fra blandekammeret. Lad dejen hæve, og fortsæt som normalt.

Bemærk: Efterlad ikke pastamaskinen uden opsyn under æltning, og brug ikke udpresningsfunktionen.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rækker ind i blandekammeret.



Se også videoerne nedenfor for at se opskrifter på pizza og brøddej. Kontakt os for at få yderligere hjælp, hvis trin og videoer ikke hjælper med at opnå det optimale dejresultat. Se også videoerne nedenfor for at se opskrifter på pizza og brøddej. Kontakt os for at få yderligere hjælp, hvis trin og videoer ikke hjælper med at opnå det optimale dejresultat. Eksempel på opskrift på pizzadej: 250 g hvidt mel

25 g olivenolie

½ tsk sukker

½ tsk salt

½ pakke gær

140 ml varmt vand Eksempel på opskrift på brøddej: 500 g fuldkornsmel

20 g tørgær

1 tsk salt

1,5 tsk. brødkrydderier

350 ml lunkent vand

(valgfrit: 20-40 g. frø som solsikke- eller græskarkerner)

Bagetid: Ca. 45-60 min. ved 180 °C