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Sådan ælter du pizza- eller brøddej i din Philips Pasta Maker

Hvis du vil vide, hvordan du bruger din Philips Pasta Maker til æltning af dej som f.eks. pizza eller brøddej, kan du læse vores artikel nedenfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00.

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