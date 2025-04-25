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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Frontgitteret på min Philips-blæser er snavset
Min Philips-blæser afgiver en mærkelig lugt
Min Philips-blæser larmer
Jeg kan ikke tænde/slukke min Philips Tower-ventilator
Luftstrømmen fra min Philips Tower-ventilator er svag
Min Philips-blæser afgiver unormal støj, når den drejer frem og tilbage
Min Philips Tower-ventilator slukker pludseligt
Soklen på min Philips Tower-ventilator ryster eller vibrerer