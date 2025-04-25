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Jeg kan ikke tænde/slukke min Philips Tower-ventilator

Hvis du ikke kan tænde, slukke eller skifte tilstand for din Philips Tower-ventilator, kan du finde mulige årsager og løsninger nedenfor.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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