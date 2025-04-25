Jeg kan ikke tænde/slukke min Philips Tower-ventilator

Nedenstående oplysninger gælder kun for modellerne CX1210 og CX1220.



Kontrollér, om knappen er sat til “OFF” (som vist på billede A) for the timerfunktionen. Hvis det er tilfældet, vil ventilatoren ikke blive tændt, når du trykker på knappen til valg af ventilatorhastighed. For at tænde for Philips-ventilatoren skal du sætte knappen til "ON" og derefter trykke på den ønskede ventilatorhastighed (som vist på nedenstående billede B).

Hvis apparatet stadig ikke fungerer, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.