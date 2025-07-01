Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP6652/35 , QP6506/15 , QP6542/19 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan opsiger jeg min OneBlade Club-ordning til udskiftning af skær?
Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?
Hvad er en OneBlade Club-ordning for udskiftning af skær?
Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?
Hvilke enheder kan jeg tilknytte i Philips OneBlade-appen?