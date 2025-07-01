Philips-support Hvordan opsiger jeg min OneBlade Club-ordning til udskiftning af skær?

Du kan når som helst opsige din ordning for udskiftning af skær ved blot at logge på din konto. Klik på dit bopælsland nedenfor for at administrere dit OneBlade Club-abonnement (brug Google Chrome for at få de bedste resultater):



Østrig

Belgien

Tjekkiet

Frankrig

Tyskland

Italien

Holland

Portugal

Rumænien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA