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Philips-support

Hvordan opsiger jeg min OneBlade Club-ordning til udskiftning af skær?

Du kan når som helst opsige din ordning for udskiftning af skær ved blot at logge på din konto. Klik på dit bopælsland nedenfor for at administrere dit OneBlade Club-abonnement (brug Google Chrome for at få de bedste resultater):

Østrig
Belgien
Tjekkiet
Frankrig
Tyskland
Italien
Holland
Portugal
Rumænien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP6652/35 , QP6506/15 , QP6542/19 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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