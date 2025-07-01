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Hvordan bruges menuen til min trådløse Philips-støvsuger i 7000/8000-serien?

Du kan se, hvad du kan gøre ved hjælp af menuen på displayet på din trådløse Philips-støvsuger i 7000- eller 8000-serien, i videoen nedenfor (0:00-1:03). Bemærk: Titlen på videoen dækker 8000-serien, men den gælder også for 7000-serien, der har samme menu.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: XC8043/01R1, XC7057/01, XC7055/01. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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