Philips-support Hvordan bruges menuen til min trådløse Philips-støvsuger i 7000/8000-serien?

Du kan se, hvad du kan gøre ved hjælp af menuen på displayet på din trådløse Philips-støvsuger i 7000- eller 8000-serien, i videoen nedenfor (0:00-1:03). Bemærk: Titlen på videoen dækker 8000-serien, men den gælder også for 7000-serien, der har samme menu.

