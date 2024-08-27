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Philips-support

Kan jeg slutte mit babykamera til en forældreenhed på en anden babyalarm?

Nej. Forældreenheden i Philips Avent Connected Babyalarm (SCD921, SCD923) og Premium Connected Babyalarm (SCD971, SCD973) kan kun sluttes til den babyenhed, der følger med i den samme produktpakke. Den kan f.eks. ikke sluttes til et Philips Avent Connected Babykamera (SCD641, SCD643).

Hvis du vil se mere end ét babykamera og én babyenhed, skal du tilslutte dem via Philips Avent Baby Monitor+-appen.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD643/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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