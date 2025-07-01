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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
I nogle situationer er det muligt at gendanne børstestrøg i Sonicare for Kids-appen.
Hvis du stadig oplever problemer med Sonicare For Kids-appen, kan du kontakte os direkte på Kontakt Philips Support | Philips for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX6600/52, HX6600/13, HX6600/41. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan gendanner jeg børstestrøg i Sonicare for Kids-appen?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?