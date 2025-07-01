Philips-support Hvordan gendanner jeg børstestrøg i Sonicare for Kids-appen?

I nogle situationer er det muligt at gendanne børstestrøg i Sonicare for Kids-appen.

Vælg barnets profil i appen. Vælg kalenderknappen i venstre side af skærmen. Vælg den indstilling, der hedder "My calendar" (Min kalender). Klik på solen og/eller månen, afhængigt af hvad der mangler, så der vises et grønt flueben ud for dagen. Du bør kunne se et gult ikon, hvor det røde "X" var. Gå til forældrebetjeningspanelet. Klik der, hvor der er gule halvcirkler. Disse repræsenterer morgen- og aftenbørstningerne, hvor der blev bedt om godskrivning. Vælg det grønne flueben. Dette vil godskrive de tidligere missede børstninger og gendanne eventuelle børstestrøg!

Hvis du stadig oplever problemer med Sonicare For Kids-appen, kan du kontakte os direkte på Kontakt Philips Support | Philips for at få yderligere hjælp.









