Natural Response-sutterne fungerer anderledes. Disse sutter frigiver kun mælk, når barnet drikker aktivt. Disse sutter kan vælges ud fra barnets præference for hastighed (langsommere eller hurtigere). Alle børn er forskellige og har deres egen drikkerytme. Den vejledning til sutter, der står på produktpakkerne, fokuserer derfor ikke på alder, men på gennemstrømningshastighed fra ekstra langsom til ekstra hurtig.

Hvis du har brugt den originale Philips Avent Natural-sut, har dit barn muligvis brug for en højere gennemstrømningshastighed med Natural Response-sutten, fordi de er vant til, at der flyder mere mælk hurtigere med mindre besvær.

Oprindeligt brugte vi aldersindikationer (måned) på vores produktpakker med sutter. Disse indikationer skulle angive, hvor et gennemsnitligt barn skulle begynde. Vi har modtaget feedback om, at dette virkede mere som anvisning end en anbefaling. Dette førte til tvivl ved skift til sutter med forskellige gennemstrømningshastigheder baseret på barnets tegn.

Ethvert barn har sin egen unikke drikkerytme. Lad dit barns drikkestil vejlede dig, ikke barnets alder.

Vi har beholdt aldersangivelsen for vores flasker for at vejlede dig i at vælge den passende beholderstørrelse, der passer til den mængde mælk, som børn typisk drikker.