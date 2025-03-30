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Hvordan bruger jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?

Det er vigtigt at lære at samle og bruge din Philips håndfri elektriske brystpumpe korrekt for at få en sikker og behagelig pumpeoplevelse med effektiv udmalkning.

Brug vores nyttige værktøjer og instruktionsvideoer til at se, hvordan du gør alt fra samling til pumpning, rengøring og korrekt valg af størrelser.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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