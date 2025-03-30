Philips-support Hvordan bruger jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?

Det er vigtigt at lære at samle og bruge din Philips håndfri elektriske brystpumpe korrekt for at få en sikker og behagelig pumpeoplevelse med effektiv udmalkning.

Brug vores nyttige værktøjer og instruktionsvideoer til at se, hvordan du gør alt fra samling til pumpning, rengøring og korrekt valg af størrelser.

Måling af størrelsen på din brystvorte Brug af brystbeskyttere og indlæg i den rigtige størrelse er afgørende for en behagelig, smertefri pumpeoplevelse med optimal udmalkning. Se videoen nedenfor, eller prøv vores digitale størrelsesværktøj for at få at vide, hvordan du finder den rigtige størrelse. Vejledning til samling Se vores videovejledning om hurtig og nem samling af pumpen. Vejledning til demontering Følg denne videovejledning for at skille pumpen ad. Kontrol af pasform Før du begynder at pumpe, bør du se denne video for at dobbelttjekke, at dine brystbeskyttere eller indlæg passer. Instruktioner om brug Se, hvordan du malker ud med pumpen på en behagelig måde. Rengøring og desinfektion Se, hvordan du holder pumpen ren og klar til hver pumpesession. Har du brug for mere hjælp? Hvis du stadig har brug for hjælp til at bruge pumpen, skal du gå til produktsiden og se onlinebrugervejledningen eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter.