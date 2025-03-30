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Det er vigtigt at lære at samle og bruge din Philips håndfri elektriske brystpumpe korrekt for at få en sikker og behagelig pumpeoplevelse med effektiv udmalkning.
Brug vores nyttige værktøjer og instruktionsvideoer til at se, hvordan du gør alt fra samling til pumpning, rengøring og korrekt valg af størrelser.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruge min dobbelte elektriske brystpumpe bruges som en enkeltpumpe?
Hvor ofte skal jeg udskifte brystpumpens dele?
Hvordan opvarmer jeg modermælk?
Hvordan skal jeg opbevare udmalket modermælk?
Hvordan rengør og desinficerer jeg min Philips Avent-brystpumpe?
Kan jeg pumpe, mens min håndfrie brystpumpe er tilsluttet en strømkilde?
Kan jeg pumpe på den ene side og amme på den anden?
Hvordan kan jeg forhindre mælk i at løbe ud af min håndfri Philips Avent-brystpumpe?
Kan jeg trimme slangerne for at justere længden?
Hvornår bør jeg købe en brystpumpe?
Hvordan oplader jeg min Philips Avent elektriske brystpumpe?
Kan jeg pumpe mere mælk med et højere sugeniveau?
Hvorfor dannes der kondens i koppen til min håndfri, bærbare brystpumpe, og kan jeg forhindre det?
Hvor længe skal jeg pumpe? Hvornår skal jeg stoppe?
Hvilke bh'er fungerer med min Philips Avent elektriske brystpumpe?
Hvorfor bliver lyset på pumpens skærm svagere eller slukkes?
Kan jeg bruge håndfri kopper sammen med andre Philips-brystpumper?
Hvad er det maksimale sugeniveau for Philips Avent elektrisk brystpumpen?
Hvordan bruger jeg Philips Avent håndfri elektrisk brystpumpe?
Hvordan vælger jeg den korrekte størrelse brystbeskytter eller brystvorteindlæg?
Hvad er fordelene ved en håndfri pumpe?