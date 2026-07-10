Philips-support Hvornår bør jeg købe en brystpumpe?

Vi anbefaler, at du venter med at købe en pumpe, indtil du er tættere på terminen, og helst efter fødslen, når amningen er godt i gang.

Din krop gennemgår mange ændringer under graviditeten og fødslen, og alle spædbørn har forskellige spisevaner, så det er meget nemmere at kende behovet for pumpning og vælge den rigtige model, når dit barn er kommet.

Vi anbefaler, at du starter din research tidligt, og hvis du vil vide mere om de forskellige typer pumper, vi tilbyder hos Philips Avent, kan du gå til philips.com > Mor og barn > Brystpumper og pleje.