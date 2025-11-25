Hvordan kan jeg forhindre mælk i at løbe ud af min håndfri Philips Avent-brystpumpe?

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Din brystpumpe kan lække mælk på grund af forkert samling af brystbeskytteren og koppen. Forbindelsen mellem brystbeskytteren og koppen skal være helt forseglet og lukket.
Under samlingen skal du sørge for, at kanten er rullet helt ind over kanterne på opsamlingskoppen.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Klik her for at vise flere produktnumre ›
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