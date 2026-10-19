Philips-support Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?

Din ladyshaver fra Philips leveres med et skærhoved og et trimmehoved. Se videoerne, eller læs artiklen nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du barberer eller trimmer forskellige områder af din krop.

Nogle modeller leveres med to hastigheder. Vælg den hastighed, der føles mest behagelig på det område, du vil barbere. Hvis du vil ændre hastigheden, mens ladyshaveren er tændt, skal du trykke på on/off-knappen igen.

Se emballagen eller brugervejledningen for at se, hvilket tilbehør der følger med din model.

Sådan barberer du dine ben Når du vil barbere ben, skal du sætte skærhovedet på håndtaget. Tryk på on/off-knappen. Placer shaveren fladt på huden, og barber forsigtigt mod hårenes vækstretning. Hvis håret er længere end 3 mm, skal du sætte kammen på skærhovedet. Fortrim håret til en længde på 3 mm, før du barberer uden kammen. Sådan barberer du dine underarme Når du vil barbere armhulerne, skal du sætte skærhovedet på håndtaget. Tryk på on/off-knappen. Løft armen, og placer hånden bag ryggen for at strække huden. Bevæg forsigtigt shaveren op og ned. Hvis håret er længere end 3 mm, skal du sætte kammen på skærhovedet. Fortrim håret til en længde på 3 mm, før du barberer uden kammen. Sådan barberer, trimmer og former du bikiniområdet Brug bikinitrimmehovedet til at style og forme bikiniområdet. Brug din frie hånd til at strække huden. Placer trimmehovedet fladt på huden for at trimme. Placer trimmehovedet vinkelret på huden for at skabe forskellige frisurer i bikiniområdet. Hvis du vil trimme håret til en længde på 3 mm, skal du sætte bikinitrimmekammen fast på trimmehovedet. Ansigtshårfjerner (kun bestemte modeller) Brug ansigtshårfjerneren til at fjerne ansigtshår. Tænd for ansigtshårfjerneren ved at dreje den nederste del af ansigtshårfjerneren fra "O" til "I". Bevæg ansigtshårfjerneren hen over ansigtet, og bevæg den i cirkulære bevægelser. Ansigtshårfjerneren kan bruges på overlæben, i panden, ved hårgrænsen, på kinderne og på hagen.