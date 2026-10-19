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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Din ladyshaver fra Philips leveres med et skærhoved og et trimmehoved. Se videoerne, eller læs artiklen nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du barberer eller trimmer forskellige områder af din krop.
Nogle modeller leveres med to hastigheder. Vælg den hastighed, der føles mest behagelig på det område, du vil barbere. Hvis du vil ændre hastigheden, mens ladyshaveren er tændt, skal du trykke på on/off-knappen igen.
Se emballagen eller brugervejledningen for at se, hvilket tilbehør der følger med din model.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Kan jeg tænde og slukke for Opti-lyset?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan oplader jeg min Philips-ladyshaver?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?