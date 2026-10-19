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Philips-support

Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?

Din ladyshaver fra Philips leveres med et skærhoved og et trimmehoved. Se videoerne, eller læs artiklen nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du barberer eller trimmer forskellige områder af din krop.

Nogle modeller leveres med to hastigheder. Vælg den hastighed, der føles mest behagelig på det område, du vil barbere. Hvis du vil ændre hastigheden, mens ladyshaveren er tændt, skal du trykke på on/off-knappen igen.

Se emballagen eller brugervejledningen for at se, hvilket tilbehør der følger med din model.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL149/00, BRL129/00, BRL127/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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