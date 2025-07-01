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Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.

Alle Philips Avent-sutserier er BPA-fri. Som et førende brand inden for forældre- og børnepleje betragter Philips Avent sikkerheden for vores produkter som vores højeste prioritet. Vi sikrer dette ved at overholde alle gældende sikkerhedskrav, som global lovgivning foreskriver, og ved at følge de strengeste standarder.

Efter at have hørt om Philips Avent SCF085/60-sutten har vi kontrolleret vores resultater og gennemført yderligere tests hos DEKRA, verdens største uafhængige organisation inden for test, inspektion og certificering. Disse tests bekræfter også, at der ikke kan påvises BPA i nogen af vores sutserier, herunder den testede prøve, og det er valideret, at de er BPA-fri.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/13 , SCF094/13 , SCF094/12 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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