Hvordan bruger jeg ProGuide-tilbehøret?

Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
ProGuide hjælper dig med at holde epilatorhovedet i den perfekte vinkel på 75 grader for at opnå optimale resultater og strækker huden, så epileringen bliver mere behagelig.
Følg nedenstående trin for at bruge ProGuide:
Hold altid ProGuide-tilbehøret fladt mod huden for at få den rigtige vinkel. ProGuide-tilbehøret må ikke vippes opad.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›