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Hvordan bruger jeg ProGuide-tilbehøret?

ProGuide hjælper dig med at holde epilatorhovedet i den perfekte vinkel på 75 grader for at opnå optimale resultater og strækker huden, så epileringen bliver mere behagelig.

Følg nedenstående trin for at bruge ProGuide:

  1. Tag den øverste del af epilatorhovedet af.
  2. Sæt ProGuide-tilbehøret på epilatorhovedet.
  3. Placer epilatoren med ProGuide-tilbehøret fladt mod huden, og epiler som normalt.

Hold altid ProGuide-tilbehøret fladt mod huden for at få den rigtige vinkel. ProGuide-tilbehøret må ikke vippes opad.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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