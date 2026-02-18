Philips-support Hvordan bruger jeg ProGuide-tilbehøret?

ProGuide hjælper dig med at holde epilatorhovedet i den perfekte vinkel på 75 grader for at opnå optimale resultater og strækker huden, så epileringen bliver mere behagelig.

Følg nedenstående trin for at bruge ProGuide:

Tag den øverste del af epilatorhovedet af. Sæt ProGuide-tilbehøret på epilatorhovedet. Placer epilatoren med ProGuide-tilbehøret fladt mod huden, og epiler som normalt.

Hold altid ProGuide-tilbehøret fladt mod huden for at få den rigtige vinkel. ProGuide-tilbehøret må ikke vippes opad.