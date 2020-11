I alle dampstrygejern ophober der sig kalk. Hvis du ikke afkalker strygejernet regelmæssigt, vil du opleve at få hvide/brune pletter på dit tøj – og dampen vil ikke fungere optimalt. Vi anbefaler regelmæssig afkalkning, specielt hvis vandet i dit område er hårdt. Klik herunder for at se, hvordan du afkalker netop dit Philips-strygejern.